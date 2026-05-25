Manolo Jiménez promueve inversiones y reactivación de AHMSA en Coahuila

El Gobierno de Coahuila mantiene la estrategia de diversificación económica en la región Centro-Desierto con la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de empresas ya instaladas, como Technotrim, mientras continúa el respaldo para lograr la reactivación de AHMSA.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, señaló que desde el inicio de su administración se definieron dos rutas para impulsar el desarrollo económico de la región, que la generación de nuevas oportunidades y recuperar la operación de la acerera. "Dijimos que había para la región centro-desierto dos rutas económicas, una diversificar la economía, como este caso, donde se está fortaleciendo la industria automotriz y otras y la reactivación de AHMSA".

En el caso de AHMSA mencionó que se sigue trabajando y apoyando para que se logre la reactivación, en donde existe disposición entre las partes involucradas para concretar el rescate de la empresa, al considerar que durante años fue uno de los principales motores económicos del estado. "En el 2020 y 2021 AHMSA jalaba y generaba empleo y generaba derrama", recordó el Gobernador, quien atribuyó la crisis de la compañía al conflicto que enfrentó la empresa con el Gobierno Federal durante la pasada administración.

Indicó que actualmente la mayor parte del proceso para la reactivación depende de la Federación, aunque reiteró que el Gobierno estatal participará en todo lo necesario para apoyar el proyecto. "Se tiene que hacer un traje a la medida, financiero, para que a las empresas privadas les sea atractivo entrarle al rescate y a la reactivación de esta gran empresa".

Mientras avanza ese proceso, señaló que Coahuila mantiene la promoción económica y las alianzas con empresas internacionales para fortalecer el empleo en la región, además de concretar nuevos proyectos industriales. Entre las inversiones recientes mencionó el crecimiento de firmas como Yura y otras compañías que han anunciado expansión en la entidad, con el objetivo de consolidar nuevas fuentes de desarrollo económico para la zona Centro-Desierto.