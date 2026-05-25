Corto circuito provoca incendio de camioneta en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un corto circuito provocó que una camioneta se incendiara, incidente en el que la conductora, identificada como Nancy N, habitante del barrio Tiro Tres de esta Villa, logró ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

El siniestro se registró durante la noche del pasado domingo sobre la carretera estatal número 20, a la altura del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", generando alarma entre automovilistas y personal del nosocomio.

Elementos de bomberos y personal de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al lugar, logrando sofocar el fuego con el apoyo de empleados del hospital, quienes se sumaron a las labores de emergencia.

La afectada, de 33 años de edad quien dijo ser empleada de una dulcería establecida en esta Villa, mencionó que, al momento del percance se desplazaba en dirección de norte a sur a bordo de una camioneta Honda modelo 2012, color gris, cuando sobrevino el corto circuito que derivó en el incendio.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales, mientras exhortaron a los conductores a mantener en buen estado sus vehículos para prevenir riesgos similares en la vía pública.