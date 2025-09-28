Proceso Legal Continúa Tras Decisión de Reconciliación en Caso de Violencia Familiar

En el caso de Juliana y Jesús, este viernes se llevó a cabo una audiencia para revisar las medidas de restricción impuestas por el delito de violencia familiar. La jueza determinó que cesarán las medidas que impedían al acusado acercarse o comunicarse con la víctima, luego de que ambas partes informaran su decisión de reanudar la relación y acudir a terapia de pareja.

Durante la audiencia, Juliana declaró que acudieron con un mediador en la Presidencia Municipal y, tras dialogar, decidieron darse una nueva oportunidad, mostrando disposición para iniciar un proceso terapéutico.

Pese a esta decisión personal, la jueza fue enfática en señalar que el delito de violencia familiar se persigue de oficio.

Por lo anterior, el procedimiento legal continuará su curso, independientemente de la reconciliación entre las partes.