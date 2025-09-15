Empresario de San Buenaventura Acusado de Despojo Enfrenta Juicio Oral

Este lunes inició un juicio oral en el Centro de Justicia Penal de la región centro, correspondiente a la causa penal 1563/2022, en contra de Juan H., empresario de San Buenaventura acusado del delito de despojo en agravio de Hugo N.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 8 de febrero, alrededor de las 12:00 horas, cuando el imputado, acompañado de seis personas, irrumpió en un terreno de 234 metros cuadrados ubicado sobre la calle Iturbide en San Buenaventura. La propiedad estaba delimitada con barda y cerca, y en su interior la víctima tenía árboles sembrados y materiales de construcción.

Según el testimonio de Hugo N., Juan H. y su grupo ingresaron por la fuerza y comenzaron a bardear nuevamente el lugar con bloques y cemento. Al enterarse de lo ocurrido, el afectado acudió al sitio para reclamar, pero fue amenazado y, al sentirse superado en número, optó por retirarse.

Aunque Juan H. alega ser el propietario del predio de 9 metros por 32, el Ministerio Público sostiene que el acto constituye un despojo al haberse ejercido violencia para tomar posesión.

Durante el juicio, se espera la declaración de cinco testigos presentados por la Fiscalía y cuatro más por parte de la defensa, quienes serán clave para determinar la responsabilidad penal del acusado.