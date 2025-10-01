Julián Torres Ávalos lidera grupo de trabajadores de AHMSA en cuestionamientos sobre salarios

Un grupo de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezado por Julián Torres Ávalos, acudió recientemente a la Ciudad de México para presentar ante la jueza encargada del caso de la empresa una serie de inquietudes sobre los altos salarios percibidos por ciertos empleados y el proceso de quiebra de la compañía.

Durante la reunión, los trabajadores expusieron verbalmente y por escrito la necesidad de que se investigue si la lista de salarios publicada corresponde con la realidad laboral, así como si todos los señalados están actualmente trabajando en la empresa. Además, solicitaron que se evalúe la viabilidad de mantener dichos pagos en una compañía que atraviesa dificultades financieras.

El grupo también presentó documentación oficial, incluyendo su acta constitutiva y coordinación, con el objetivo de mantenerse informado y participar en cualquier negociación o acción futura relacionada con AHMSA.

Por otro lado, se tenía prevista una reunión con Marcelo Ebrard en Palacio Nacional y el Zócalo, la cual no se pudo llevar a cabo debido a una manifestación; se espera que se reagende en los próximos días.

En la asamblea, los trabajadores hicieron énfasis en su rechazo al sindicato democrático de Ismael Leija, aclarando que no desean que este los represente. Subrayaron que cualquier negociación o acuerdo sobre sus derechos y condiciones laborales debe realizarse directamente con los trabajadores, sin intervención de ese sindicato.

Con estas acciones, los trabajadores buscan garantizar transparencia en los salarios y asegurar que sus derechos sean respetados en el contexto de la reestructuración y quiebra de AHMSA.