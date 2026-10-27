FGR investiga irregularidades en subasta de AHMSA

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), realizada el pasado 25 de septiembre, tras la oferta de mil 400 millones de dólares presentada por el representante de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA).

Como parte de la indagatoria por el posible delito de falsedad en declaraciones, el Ministerio Público Federal solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles la entrega de copias certificadas del expediente de la subasta, para lo cual estableció un plazo de cinco días hábiles.

La investigación se centra en José Arturo Domínguez Arteaga, representante legal de CIESA, quien presentó la propuesta económica para adquirir la unidad productiva de AHMSA y Minosa.

La participación de la empresa quedó bajo revisión ante posibles incumplimientos de los requisitos de garantía y solvencia establecidos para el procedimiento de venta, por lo que la Fiscalía busca examinar la documentación y las actuaciones registradas durante la audiencia.

Con la revisión del expediente, el Ministerio Público Federal busca determinar si existen elementos que permitan acreditar alguna irregularidad en la propuesta presentada por CIESA.

La indagatoria quedó registrada bajo la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0005132/2026 y está vinculada con el concurso mercantil de AHMSA, identificado con el expediente judicial 19/2023.