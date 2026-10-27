Manolo Jiménez exige soluciones para AHMSA en Coahuila

Ante la falta de una solución para Altos Hornos de México, el gobernador Manolo Jiménez exigió al gobierno federal destrabar proyectos de inversión, autorizar incentivos para las empresas y activar el programa de gas no convencional para reactivar la economía de la región Centro-Desierto.

El mandatario estatal pidió que, si no es posible resolver el conflicto de la siderúrgica, la Federación presente alternativas concretas para recuperar la actividad productiva, generar empleos y atraer nuevas inversiones a la zona. "Si no pueden, que nos digan, nada más que den otra solución, si no pueden por esto o por aquello, vamos a solucionarlo de esta manera".

Entre las medidas que propuso está la autorización de los polos de desarrollo que continúan pendientes, la asignación de partidas presupuestales especiales para incentivar la instalación de empresas en la región y el inicio del programa de gas no convencional, denominado Gas Coahuila. Sostuvo que estas acciones son necesarias ante el prolongado conflicto de AHMSA, que ha afectado a miles de familias y debilitado la economía regional.

Sobre el proceso de venta de la acerera y Minera del Norte (MINOSA), calificó como una "burla" la oferta presentada por la empresa CIESA, superior a mil 400 millones de dólares, al cuestionar que se le permitiera participar pese a contar, según señaló, con un capital contable de apenas 5 millones de pesos. "Fue una burla para Coahuila, fue una burla para los trabajadores, una burla para nosotros, fue una burla para todos", afirmó.

El gobernador responsabilizó a la jueza y al síndico del proceso por permitir el registro de una empresa que, a su juicio, no tenía capacidad financiera para concretar la operación. También consideró que el episodio pudo haber prolongado la incertidumbre sobre el futuro de AHMSA.

El gobernador reiteró que su administración está dispuesta a colaborar con la Federación, pero insistió en que deben destrabarse proyectos y apoyos para atraer inversiones y generar empleos, mientras continúa sin resolverse el futuro de AHMSA.