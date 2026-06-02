Se amputó una pierna: Muere hombre tras sufrir accidente en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un hombre de 68 años perdió la vida luego de sufrir un grave accidente mientras realizaba trabajos en un domicilio ubicado en el sector Santa Rosa.

La víctima fue identificada como Alejandro Botello Hernández, quien presuntamente se encontraba maniobrando una herramienta de trabajo cuando ocurrió el percance.

El accidente ocurrió en la calle Coahuila 300

Los hechos se registraron en un inmueble localizado sobre la calle Coahuila 300, en el cruce con Nayarit, hasta donde acudieron corporaciones de emergencia y autoridades para tomar conocimiento de la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, durante las labores que realizaba sufrió una lesión de extrema gravedad en una de sus extremidades inferiores, lo que provocó una severa pérdida de sangre.

Pese a la movilización de los cuerpos de auxilio, al arribar al lugar los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Investigación de las autoridades

Elementos de las autoridades competentes permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.