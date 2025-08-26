Aumento en costos de energía eléctrica amenaza a cantineros

Ante el incremento en el costo de energía eléctrica, cantineros de la región Centro enfrentan el riesgo de cerrar sus negocios al no poder sostener los gastos que representan los recibos, que alcanzan entre 13 y 20 mil pesos mensuales.

Raúl García, presidente de la Unión de Cantineros, advirtió que durante los últimos meses se registra un aumento considerable en los costos, que es insostenible con la poca actividad que se tiene en la actualidad.

Señaló que en la última reunión que sostuvieron los cantineros, algunos dieron a conocer la difícil situación que enfrentan, incluso algunos de ellos consideran la posibilidad de cerrar sus puertas.

"Precisamente ayer en la junta hubo demasiadas quejas, inclusive va a haber gente que va a tener que retirarse, porque el consumo de energía eléctrica es demasiado alto, y no sale para pagar".

Mencionó que en el caso de cantinas, se registran costos que van de los 13, 14 a 20 mil pesos, mientras que depósitos arriba de 20 mil pesos, ya que deben mantener encendidos los enfriadores.

El representante gremial cuestionó la falta de apoyo de los legisladores federales, porque no toman acciones para modificar las tarifas y apoyar a la población que se ve afectada por los altos costos.

"Con todo respeto, ¿qué hacen los diputados?, ¿qué hacen los senadores?, ¿qué hace la gente que debe trabajar por el bien de Coahuila, por el bien de Monclova? Urge la reclasificación de tarifas", agregó.

El representante de los cantineros advirtió que casi todos los miembros de la organización enfrentan la misma problemática, lo que pone en riesgo la permanencia de los negocios y los empleos que generan.