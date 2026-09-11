Reabrirá el lunes la Leona Vicario; director señalado quedará suspendido

La Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia José de las Fuentes, reabrirá sus puertas el próximo lunes, después de una semana de protestas de madres de familia que exigieron la salida del director Roberto Gómez.

Protestas de madres de familia

Como medida temporal, una persona asignada por la zona escolar asumirá la dirección durante un año, mientras continúa el proceso legal que deberá determinar la situación del maestro señalado.

Las madres de familia mantienen su postura de no permitir que Gómez regrese al frente del plantel. Entre sus señalamientos se encuentran presuntos malos tratos y una actitud que califican como misógina hacia las mujeres.

Las inconformes también han cuestionado el manejo de los recursos económicos que ingresan a la institución y aseguran que existen faltantes que no han sido dados a conocer de manera puntual.

Otro de los reclamos está relacionado con las condiciones del plantel, pues sostienen que durante los años que Roberto Gómez permaneció al frente de la institución no se realizaron modificaciones significativas para mejorar las instalaciones.

Situación del director Roberto Gómez

Con la designación temporal de una persona de la zona escolar, las actividades escolares podrán retomarse el lunes mientras las autoridades continúan con el procedimiento correspondiente. Los señalamientos contra Roberto Gómez corresponden a las acusaciones realizadas por las madres de familia y deberán ser atendidos dentro del proceso legal en curso.