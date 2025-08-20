Atención médica gratuita para paciente con traumatismo craneoencefálico grave

El estado de salud de José Benjamín Zúñiga, quien ingresó tras ser golpeado en la cabeza con un bat, es crítico pero estable, así lo aclaró el director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", quien señaló que la atención médica que se le brinda es completamente gratuita, luego de que circulara la versión de que familiares solicitaban hasta 300 mil pesos para una operación.

Ángel Cruz García informó que desde el pasado fin de semana se brinda la atención al lesionado, en un caso que está en manos de la Fiscalía General del Estado al ser un caso médico legal.

Indicó que el paciente llegó en condiciones críticas, con un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que se mantiene intubado, bajo ventilación mecánica en terapia intensiva y su situación es grave.

Cruz García explicó que actualmente están en espera del resultado de un TAC con lo que el neurocirujano determinar si será necesaria una intervención quirúrgica. "En este momento el paciente no amerita cirugía, está siendo tratado y vigilado, pero su condición sigue siendo delicada".

El funcionario enfatizó que en el hospital no se realiza ningún cobro por la atención y que, en caso de requerirse una operación o un traslado a hospitales de Saltillo o Torreón, esto se realizará sin ningún costo.

"Es importante aclarar que el paciente está bien atendido, grave pero estable y no se está cobrando por la atención médica, lo que requiere es de la solidaridad de su familia y el acompañamiento en este proceso", indicó.