Donald Trump se manifiesta contra la Ley de Transparencia de IA en Utah

Donald Trump se ha pronunciado contra un proyecto de ley de Utah que requeriría que grandes empresas de inteligencia artificial implementen planes de seguridad pública y protección infantil.

"Nos oponemos categóricamente al proyecto de ley HB 286 de Utah y lo consideramos un proyecto de ley irreparable que va en contra de la agenda de inteligencia artificial de la Administración", dijo la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca en un escueto memorando del 12 de febrero de oposición al proyecto de ley enviado a los líderes republicanos de la Legislatura del estado de Utah.

La Ley de Transparencia de IA de Utah

La medida, HB 286, la Ley de Transparencia de IA de Utah, se aplica específicamente a los grandes desarrolladores de modelos de IA de frontera. Requiere que los desarrolladores de IA preparen un plan de seguridad pública para riesgos catastróficos y preparen un plan de protección infantil.

Los partidarios del proyecto de ley criticaron a Trump por intentar eliminar la supervisión de la IA. "Es decepcionante que lo primero que escuchamos sobre el equipo de David Sacks [asesor tecnológico de Trump] atacando la legislación estatal sobre inteligencia artificial es oponiéndose a una legislación abrumadoramente popular en un estado republicano como Utah", dijo Mellisa McKay, madre de un estudiante de Utah y presidenta del Digital Childhood Institute.

Preferencia por regulación nacional

"Su rotunda oposición deja claro que se trata del deseo de la industria de operar sin reglas y con la menor responsabilidad posible, incluso cuando eso significa oponerse a una legislación que protegería a familias de Utah como la mía", dijo. Durante meses, Trump ha dejado en claro que prefiere un "libro de reglas único" a nivel nacional para regular la inteligencia artificial en lugar de permitir que cada estado establezca un laberinto de reglas diferentes y más onerosas.

En diciembre firmó una orden ejecutiva para disuadir a los estados de aprobar leyes sobre inteligencia artificial. La medida se produjo después de que esfuerzos similares para aprobar una moratoria a la regulación de la IA a nivel estatal fracasaran repetidamente en el Congreso.

Los esfuerzos para aprobar la moratoria de IA en la ley One Big Beautiful Bill del Partido Republicano y en la Ley de Autorización de Defensa Nacional a finales del año pasado finalmente fracasaron después de que demasiados republicanos desertaran.

Creación de un grupo de trabajo

Según la orden ejecutiva de Trump, el presidente encargó a la fiscal general Pam Bondi la creación de un "grupo de trabajo sobre litigios de inteligencia artificial" para atacar a los estados que desarrollan normas para la tecnología naciente que se apartan de su estándar nacional. "Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando la IA", explicó Trump en Truth Social el año pasado.

"Estamos superando a TODOS LOS PAÍSES en este punto de la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las REGLAS y el PROCESO DE APROBACIÓN", dijo. Trump ha sostenido que triunfar en la carrera de la IA sobre China es fundamental para la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos.