Tragedia en el periférico LEA: peatón fallece tras ser arrollado por camión; conductor escapa

SALTILLO, Coahuila. - Un hombre de alrededor de 30 años falleció la madrugada de este lunes luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo correspondiente a la colonia Miguel Hidalgo.

Según los primeros informes, la víctima fue impactada por un camión que portaba rótulos de la empresa CIEL. Tras el golpe, el conductor no detuvo la marcha y continuó su trayecto en dirección de norte a sur, dejando al peatón tendido en el carril derecho de la vía.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia, cuyos paramédicos acudieron en cuestión de minutos. No obstante, al realizar la valoración médica confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

Acciones de la autoridad

La vialidad permaneció cerrada en el sentido de norte a sur durante aproximadamente 1 hora, mientras se realizaban las diligencias correspondientes; sin embargo, debido a la temprana hora el tránsito no se vio afectado de manera significativa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar indicios en el lugar del percance. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias con el objetivo de identificar y localizar al conductor involucrado en el fatal incidente.