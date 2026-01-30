Descanso obligatorio el 2 de febrero: Ley Federal del Trabajo

El próximo lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio, al tratarse del primer festivo oficial del año, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que aquellas personas que laboren tendrán derecho a recibir pago triple.

Roberto Ramírez, director del Centro de Conciliación y Justicia Laboral, mencionó que en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo se establece como día inhábil el primer lunes del mes de febrero, correspondiente a la conmemoración del 5 de febrero.

Agregó que este mismo criterio aplica para otras fechas cívicas, como el 21 de marzo, cuyo descanso se recorre al tercer lunes del mes, con el objetivo de generar fines de semana largos.

Es por eso que el próximo lunes será día inhábil en las empresas, sin embargo señaló que pueden existir acuerdos con los trabajadores para acudir a laborar, en los cuales se pagará triple.

"Los trabajadores que trabajen ese día tienen que recibir un pago triple, es decir, su salario normal más un salario doble, esto ya depende de cada empresa y empleador, en donde hay algunos que citan a su personal".

Detalló que, por ejemplo, si una persona percibe un salario diario de 100 pesos, al laborar el lunes 3 de febrero deberá recibir 300 pesos.

Finalmente, hizo un llamado a empleadores y trabajadores a respetar lo que marca la ley, a fin de evitar conflictos laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante los días de descanso obligatorio.