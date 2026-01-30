Monclova: SIMAS organiza carrera 5K para apoyar a familias vulnerables

Con motivo del Día Mundial del Agua, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) prepara una serie de actividades, entre ellas la carrera 5K "Camina, Corre o Trota a Favor del Agua", con la que se busca ampliar la participación ciudadana y superar la meta de donativos alcanzada el año pasado.

Nicolás Ramírez, jefe del Departamento de Cultura del Agua de SIMAS, informó que se inició la preparación de las actividades que se realizarán con el objetivo de promover el cuidado del agua entre la población.

Dentro de las actividades que se preparan se encuentra la carrera 5K que se realizará el 22 de marzo, como parte de las actividades del Día Mundial del Agua, evento que se ha consolidado tras cuatro años de realizarse de manera consecutiva. Mencionó que ante la respuesta que se tuvo durante el año pasado, en el que se logró una participación de 600 corredores y la suma de 700 kilos de ayuda, este año se busca tener una mayor participación.

Para esta edición la inscripción consistirá en la entrega de dos kilos de ayuda, con lo que se busca rebasar la meta de una tonelada, apoyo que será entregado a los DIF municipales de Monclova y Frontera y será distribuido a familias vulnerables.

La competencia contará con cinco categorías, premiación para primero, segundo y tercer lugar, además de rifas para todos los participantes. Para este año se incrementó el número de playeras disponibles, que pasarán de 300 a 700, ante la respuesta que se tuvo en la edición del año pasado y se entregarán medallas a los primeros 500 corredores. Nicolás Ramírez destacó que el evento se realiza en coordinación con los municipios de Monclova y Frontera, y agradeció el respaldo del alcalde Carlos Villarreal y la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quienes han apoyado para la realización de dicho evento en esta ciudad.