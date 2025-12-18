Mario Garza denuncia incumplimiento de la Ley Silla en maquiladoras de Coahuila

A pesar de que la llamada Ley Silla ya es obligatoria, empresas de la región, principalmente del sector maquilador, continúan sin cumplir con esta disposición laboral, por lo que organizaciones exigieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intensificar inspecciones y aplicar sanciones ejemplares.

Mario Garza Pérez, coordinador local del Frente Cardenista, mencionó que han recibido múltiples quejas de trabajadores, agremiados de esta organización, quienes denuncian el incumplimiento de dicha disposición.

Trabajadores denunciaron que permanecen de pie durante toda la jornada, sin contar con el soporte que establece la ley, que entró en vigor el 17 de junio de este año y es obligatoria desde el pasado lunes 15 de diciembre. "Las sillas no son para descansar, son soporte técnico para que la persona pueda continuar mejor con su trabajo, por lo que las empresas deben elaborar un plan estratégico para poder cumplir con esta disposición".

Indicó que el incumplimiento se concentra en maquiladoras ubicadas en el oriente de la ciudad, donde la carga física es mayor y los trabajadores enfrentan afectaciones a la salud que impactan su rendimiento.

Garza Pérez sostuvo que, hasta ahora, no se ha visto una acción contundente por parte de la STPS, por lo que urgió a realizar recorridos de inspección y a hacer públicas las sanciones a las empresas infractoras. "No es una disposición opcional, es una ley ordenada por decreto presidencial y que debe cumplirse de inmediato, la Secretaría del Trabajo debe actuar y no permitir que se incurra en omisiones o actos de corrupción".

Añadió que, aunque la Ley Silla representa un costo para las empresas, también es una medida que favorece la eficiencia, la productividad y la salud de los trabajadores, por lo que su aplicación resulta indispensable.