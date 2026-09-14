Cabildo de Monclova aprueba leyes de ingresos y egresos 2027

Durante la sesión ordinaria de Cabildo número 50, encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, fueron aprobadas por unanimidad y en términos generales las leyes de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

La aprobación de ambos ordenamientos permitirá establecer las bases para el manejo de los recursos públicos durante el próximo año, con el objetivo de mantener una administración eficiente y transparente en beneficio de las familias monclovenses.

Durante la sesión, el Cabildo también autorizó la realización de una sesión solemne en las instalaciones del TecNM Campus Monclova, como parte de las actividades conmemorativas por su 30 aniversario.

El Ayuntamiento destacó la importancia de reconocer la trayectoria de la institución educativa, que durante tres décadas ha contribuido a la formación de profesionistas que fortalecen el desarrollo de Monclova, la región centro y Coahuila.

Con estas acciones, la administración municipal refrendó su compromiso de mantener una gestión responsable de los recursos públicos y de fortalecer los vínculos con instituciones que contribuyen al crecimiento de la ciudad.