Exalcalde de Castaños recibe acuerdo reparatorio por robo de caballos y perros

En el caso del robo de caballos y perros de alto valor económico y funcional en perjuicio de Marco Antonio "N", exalcalde de Castaños, los imputados Alejandro "N", alias "El Perico" y Juan Manuel "N", alias "Juanillo", llegaron a un acuerdo reparatorio que les permitió continuar el proceso en libertad, bajo estrictas condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Como parte de la reparación del daño, Alejandro "N" entregó 20 mil pesos en efectivo a la víctima, mientras que Juan Manuel "N" se comprometió a pagar 30 mil pesos dentro del plazo de un mes. Además, otro presunto implicado, quien presuntamente habría comprado los animales robados, entregó ese mismo día 30 mil pesos más al exalcalde, a pesar de que aún no ha sido formalmente acusado por la Fiscalía.

Ambos imputados, señalados por el delito de abigeato y robo agravado en la causa penal 823/2025, se comprometieron a mantener un domicilio fijo, a fin de que la Unidad de medidas Cautelares pueda vigilarlos durante los próximos dos años. Como parte de las condiciones para mantener el beneficio del acuerdo reparatorio, deberán firmar cada tres meses ante la autoridad correspondiente, abstenerse del consumo de drogas, con pruebas toxicológicas obligatorias cada trimestre, limitar el consumo de alcohol y no portar armas de ningún tipo.

LOS HECHOS.

El pasado 19 de agosto, Marco Antonio "N" acudió a su propiedad en Castaños y descubrió que la malla perimetral había sido cortada. Al revisar el predio, encontró muerto a uno de sus perros de búsqueda y rescate, de nombre Jony, valuado en dos mil dólares. Otros dos canes entrenados, Alex y otro más, ya no estaban, al igual que tres equinos: una yegua, su cría y una potranca.

Los animales robados estaban entrenados para búsqueda de personas extraviadas y rastreo de depredadores, por lo que su valor superaba los 75 mil pesos, según peritajes, sin contar su valor funcional.

El rastreo realizado por empleados del exalcalde llevó hasta una propiedad abandonada en las inmediaciones del ejido El Tanquito, donde encontraron indicios de sacrificio de animales. Posteriormente, testigos señalaron a "El Perico", "Juanillo" y otro sujeto como los responsables del traslado de los caballos hacia una brecha.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada, argumentando que los acusados tienen antecedentes penales, no cuentan con arraigo y representan un riesgo para la víctima y los testigos. No obstante, el juez de control rechazó la medida y los dejó en libertad. Este jueves se retomó la audiencia y se permitió que los imputados enfrenten el proceso en libertad bajo las condiciones antes mencionadas.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la responsabilidad del presunto comprador de los animales, quien ya entregó un monto económico como parte de la reparación del daño.