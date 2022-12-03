Limitan luz en Ahmsa

Se mantiene la falta de suministro de energía eléctrica en Altos Hornos de México, tan sólo se abastece de energía a los equipos prioritarios, por lo que la producción de la siderúrgica se mantiene suspendida desde el pasado miércoles.

También lee: Paguen: responde CFE a AHMSA

Son tres días desde que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía por el adeudo de más de 129 millones de pesos, sin embargo después de dar un abono, se acordó suministrar energía a los equipos prioritarios y evitar un daño que representara una pérdida millonaria.

Sin embargo la producción en AHMSA se encuentra paralizada, los departamentos están sin operación, al no reestablecerse la energía.

Incluso la empresa tomó acciones extremas, en donde impide a los trabajadores el uso de las instalaciones eléctricas, donde no se puede utilizar ningún equipo, ni aparato eléctrico ya sea alumbrado, pantallas, parrillas, microondas, entre otros.

Así mismo ante la paralización de los departamentos se suspendieron horas extras, dobletes, así como la suspensión de las medias de alimentos, alturas entre otros trabajos, al no ser algo necesario.

Áreas como la Peletizadora, Alto Horno, BOF de planta 2 se encuentran paralizados, lo que representará una afectación para los trabajadores ante la caída de los bonos de producción, sin embargo cumplen con su horario.

De la misma manera existe una afectación en Hércules, donde CFE cortó la energía eléctrica, no sólo de la mina, sino de toda la comunidad en donde habitan 8 mil 500 personas, y que se encuentran sin luz ante la medida de Comisión, que suspendió el servicio en la comunidad, en hospitales, en centros comerciales afectando a la comunidad.

Se buscó la manera de abaste a través de plantas proporcionadas por Grupo Acerero del Norte, pero esto sólo se da para áreas prioritarias como el hospital.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que es un tema crítico el que se vive al interior de la empresa, la cual está buscando las alternativas para salir de esta situación, sin que hasta el momento se tenga una fecha para retomar el trabajo en los departamentos.