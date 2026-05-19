Ayuntamiento de Monclova ayuda a familia afectada por incendio

El Ayuntamiento de Monclova brindará apoyo con labores de limpieza en la vivienda que resultó severamente dañada tras un incendio, con el objetivo de que la familia pueda retomar sus actividades lo antes posible.

Así lo informó el director de Forestación, Pedro Magaña, quien explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la administración municipal.

Detalló que, aunque su área trabaja como fundación, cuentan con el respaldo del gobierno local, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, así como de otras dependencias, lo que permite atender este tipo de situaciones. "Nos están pidiendo apoyo para remover todo lo que quedó inservible y vamos a brindar la ayuda, incluso si es fuera de horario", señaló.

Magaña recordó que no es la primera vez que se brinda este tipo de respaldo, ya que en un caso similar el año pasado, el municipio apoyó con material eléctrico y pintura, mientras que su equipo aportó la mano de obra para la limpieza.

Para esta ocasión, se contempla la participación de al menos cinco trabajadores, entre electricistas y personal operativo, sin descuidar las labores propias de la administración, e incluso extendiendo jornadas si es necesario.

Indicó que la vivienda presenta daños considerables, por lo que será necesario que Protección Civil evalúe si puede ser rehabilitada o si requerirá una demolición parcial o total.

Finalmente, destacó que, aunque la familia afectada cuenta con recursos para solventar los gastos, el municipio mantiene la disposición de apoyar en lo que sea necesario, especialmente al tratarse de adultos mayores que actualmente se encuentran hospitalizados.