Lluvias en Monclova causan suspensión de clases en varias escuelas

Cientos de alumnos de distintos planteles educativos de Monclova se quedaron sin clases, luego de las afectaciones que provocaron las lluvias registradas el pasado lunes, las cuales dañaron aulas e infraestructura escolar.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el jardín de niños Suzanne Robert de Pape, el Jardín de Niños Celestin Freinet de la colonia Héroes del 47, así como la primaria Ignacio Zaragoza y el CAM 14. En tanto, la Escuela Normal optó por continuar actividades a través de clases en línea.

Durante un recorrido realizado por periódico La Voz de Monclova, se constató que los daños fueron evidentes desde el exterior, ya que agua y lodo ingresaron a las aulas, alcanzando en algunos casos más de un metro de altura, lo que provocó afectaciones en mobiliario, documentos, cableado eléctrico, juegos infantiles, bardas, techos, además equipo escolar.

A pesar de que en los planteles se encontraba personal administrativo, intendentes y maestros, coincidieron en que oficialmente no se emitió una suspensión de clases; sin embargo, fueron los propios padres de familia quienes decidieron no enviar a sus hijos, ante el conocimiento previo de las condiciones en que quedan las escuelas tras lluvias intensas, principalmente en nivel preescolar y primaria.

En el caso de la Escuela Normal, docentes informaron que las actividades académicas se trasladaron a la modalidad en línea para no interrumpir el ciclo escolar.

Aunque estos son algunos de los planteles más conocidos con afectaciones, no se descarta que existan más escuelas dañadas en otros sectores de la ciudad que aún no han sido reportadas, en tanto se reanudarán clases cuando se haya hecho una limpieza total en las instalaciones.