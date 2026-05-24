Lluvias en Monclova causan caída de árboles y ramas

Las recientes lluvias y ráfagas de viento registradas en Monclova han provocado la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad.

Ante esta situación, el departamento de Forestación intensificó sus labores para atender reportes ciudadanos relacionados con árboles en condiciones peligrosas, ya sea por riesgo de colapso, contacto con cables eléctricos o afectaciones a infraestructura.

Pedro Magaña, director de Forestación, informó que trabajan por instrucciones de la Dirección de Servicios Primarios para dar atención puntual a estas solicitudes, priorizando aquellos casos donde existe riesgo para la integridad física de las personas. "Estamos enfocados en atender las peticiones ciudadanas sobre árboles en riesgo de caer, sobre todo cuando representan un peligro o están haciendo contacto con cables eléctricos", señaló.

El funcionario indicó que actualmente se atienden hasta cinco reportes diarios, lo que refleja un incremento en la carga de trabajo derivado de las condiciones climáticas recientes. Para ello, se cuenta con dos cuadrillas integradas por cinco trabajadores cada una.

Entre los puntos atendidos recientemente destacan la escuela primaria Monclova 400, en el sector Paraderas tercer sector, donde un árbol colapsó debido a los fuertes vientos.

Magaña subrayó que uno de los factores que agrava esta situación es la falta de cultura en el mantenimiento adecuado de los árboles, ya que muchos alcanzan una edad avanzada y se vuelven frágiles, lo que incrementa el riesgo de que ramas o incluso el árbol completo caigan ante ráfagas intensas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar árboles en malas condiciones y prevenir accidentes, especialmente durante esta temporada de lluvias y viento.