Juanita Herrera, adulta mayor de 77 años, encontrada en Chihuahua

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Juanita Herrera Vázquez, una adulta mayor de 77 años, quien fue encontrada desorientada en la ciudad de Chihuahua, lejos de su lugar de origen.

De acuerdo con la información difundida por la página oficial de la DSPM, la mujer fue localizada en la calle 44, a la altura del Parque Rotario, donde elementos municipales la resguardaron al notar que no podía ubicarse ni regresar por sus propios medios.

Durante la atención brindada, Juanita manifestó ser originaria del municipio de Castaños, Coahuila, y refirió tener dos hijos, identificados como Alfonso y Humberto Gutiérrez Herrera, por lo que se presume que su familia podría encontrarse en esa región del estado.

Actualmente, la adulta mayor se encuentra bajo el cuidado del Departamento de Trabajo Social de la Comandancia Zona Norte, donde recibe atención mientras continúan las labores para dar con sus familiares y facilitar su retorno a casa.

La corporación reiteró el llamado a la solidaridad de la población, subrayando que una llamada puede ser decisiva para que Juanita vuelva con los suyos y deje atrás la incertidumbre que viven las personas extraviadas, especialmente los adultos mayores.

Quienes cuenten con información que ayude a localizar a sus familiares pueden comunicarse al 614 442 73 00, extensiones 3225 y 3104, o al 911, la Línea de la Vida.