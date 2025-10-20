Mujer da a luz a una bella niña en ambulancia de Nava

NAVA, COAH. – Un momento de alegría y sorpresa vivió una familia de Nava, Coahuila, cuando Guadalupe Mancillas, originaria de la localidad, dio a luz a una niña mientras era trasladada al Centro de Salud de Allende.

De acuerdo con el reporte médico, la mujer entró en labor de parto a la altura del puente Nava–Morelos, por lo que el doctor Carlos López y el enfermero Jesús Ortega, del Centro de Salud de Nava, activaron de inmediato los protocolos para garantizar la seguridad de la madre y la recién nacida.

La bebé, quien llevará por nombre Angel Nahomy, nació sin complicaciones, mientras que Guadalupe también se encuentra estable, gracias a la pronta intervención del personal de salud. Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital de Allende para recibir atención médica complementaria.

La familia expresó su agradecimiento al médico, al enfermero, a los elementos de Protección Civil que realizaron el traslado en la ambulancia, así como a todo el personal del Centro de Salud de Nava involucrado en el feliz nacimiento.