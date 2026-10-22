Mateo Sánchez, un hombre noble y trabajador que ayudaba a comerciantes en Monclova

Durante dos años, Mateo Sánchez ayudó a comerciantes de la Zona Centro de Monclova a cargar mercancía, retirar basura y realizar pequeños mandados.

Arik Cuevas, propietario de un negocio de distribución de elotes, lo recuerda como un hombre noble y trabajador, cuya ausencia comenzó a preocuparles cuando dejó de acudir, como todos los días, a ganarse unas monedas.

La última vez que lo vio fue el sábado. Mateo le había ayudado a cargar hojas de elote en unas camionetas, un favor que terminó convirtiéndose en el último trabajo que realizó para el comerciante, quien desde entonces no ha vuelto a saber de él.

"Él era de todos los días venir", recordó Arik, quien explicó que la ausencia le pareció extraña. Al día siguiente, la madre de Mateo acudió al establecimiento para preguntar por su hijo, pues no había regresado como acostumbraba.

Para quienes convivían con él, Mateo no era un desconocido. Durante dos años formó parte de la rutina de los negocios ubicados en la esquina de las calles Benito Juárez y Miguel Blanco, donde ayudaba a los vecinos con distintas tareas para obtener algo de dinero.

"Es muy noble él, para empezar", expresó Arik al recordar al hombre de 33 años, quien, según relató, mientras trabajaba se mantenía en sus cinco sentidos y cumplía con las labores que le encargaban.

Sin embargo, el comerciante reconoció que Mateo tenía problemas de adicción y que, después de terminar sus trabajos, en ocasiones mostraba un comportamiento distinto. Lo mismo ocurría con otras personas con las que convivía y que también frecuentaban el sector.

Arik señaló que Mateo se relacionaba con cuatro personas, con quienes presenció discusiones constantes. Según su testimonio, los conflictos surgían por drogas, cerveza y dinero, e incluso llegaban a los golpes.

Después de la desaparición, aseguró haber visto a los otros hombres por la zona y mencionó que uno de ellos fue detenido por las autoridades. No obstante, corresponde a las investigaciones determinar qué ocurrió con Mateo y si existe alguna responsabilidad relacionada con su desaparición.

LA ESPERANZA DE VOLVER A VERLO

Pese a la incertidumbre, Arik mantiene la esperanza de que Mateo esté vivo. Recuerda que hablaba de dos hijos que tenía en Cuatro Ciénegas, por lo que considera posible que haya intentado trasladarse hacia ese municipio.

El comerciante cree que Mateo podría encontrarse desorientado, aunque reconoce que desconoce qué pasó después de la última vez que lo vio. "Yo digo que sí está vivo", expresó, aferrado a la esperanza de volver a encontrarlo.

La búsqueda de Mateo y su impacto en la comunidad

Mientras continúan las investigaciones para localizarlo, quienes lo conocieron en sus jornadas de trabajo esperan noticias sobre su paradero. Para Arik, su ausencia se nota en esos pequeños encargos que Mateo realizaba casi a diario y en la rutina que, de un momento a otro, quedó interrumpida.

Hoy, el comerciante recuerda al hombre que llegaba dispuesto a ayudar y espera que pueda regresar con sus seres queridos. Su desaparición dejó preguntas sin respuesta y la preocupación de quienes, durante dos años, lo vieron ganarse la vida con pequeños trabajos.