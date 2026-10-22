Descartan dos casos de rickettsia en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Los dos casos sospechosos de rickettsia analizados recientemente en la región fueron descartados tras los estudios correspondientes, informó Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02.

El funcionario señaló que se han presentado casos bajo investigación, pero los análisis realizados han resultado negativos.

Prevención de la Rickettsia

Indicó que el sector salud mantiene una campaña permanente de prevención, principalmente enfocada en el cuidado de las mascotas, para evitar la propagación de esta enfermedad.

Cantú puntualizó que las acciones continuarán para fomentar la prevención y reducir el riesgo de que se registren casos de rickettsia en la región.