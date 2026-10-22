Contactanos
Coahuila

Descartan dos casos de rickettsia en Acuña

La Jurisdicción Sanitaria 02 refuerza acciones preventivas para evitar contagios.

Por Ángel García - 22 octubre, 2026 - 03:17 p.m.
El sector salud mantiene una campaña permanente de prevención contra la rickettsia en Ciudad Acuña, con énfasis en el cuidado de las mascotas.
El sector salud mantiene una campaña permanente de prevención contra la rickettsia en Ciudad Acuña, con énfasis en el cuidado de las mascotas.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Los dos casos sospechosos de rickettsia analizados recientemente en la región fueron descartados tras los estudios correspondientes, informó Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02.

      El funcionario señaló que se han presentado casos bajo investigación, pero los análisis realizados han resultado negativos.

      Prevención de la Rickettsia

      Indicó que el sector salud mantiene una campaña permanente de prevención, principalmente enfocada en el cuidado de las mascotas, para evitar la propagación de esta enfermedad.

      Cantú puntualizó que las acciones continuarán para fomentar la prevención y reducir el riesgo de que se registren casos de rickettsia en la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados