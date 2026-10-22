Hackean WhatsApp de líder sindical de la Sección 288

El secretario general de la Sección 288, Francisco Ríos Treviño, fue víctima de hackeo, luego de que su cuenta de WhatsApp fuera intervenida para enviar mensajes a sus contactos solicitándoles dinero.

El dirigente sindical desmintió las peticiones y llamó a no realizar depósitos ni transferencias, luego de recibir llamadas de personas que buscaban confirmar si los mensajes eran auténticos.

Solicitudes de dinero fraudulentas

En una de las conversaciones, el responsable de la cuenta solicita mil 500 pesos bajo el argumento de que necesita realizar un pago, pero su aplicación bancaria no le permite hacer transferencias. Para concretar la operación, proporciona una cuenta de Banco Nu a nombre de Francisco Ríos Treviño.

Ríos Treviño explicó que ha estado recibiendo llamadas de sus contactos para verificar las solicitudes y aclararles que no es él quien está pidiendo dinero.

Consecuencias para los trabajadores

Consideró lamentable que este tipo de situaciones se presenten con frecuencia, sobre todo ante las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores de AHMSA, quienes representan una parte importante de sus contactos, así como por el riesgo de que la población en general resulte afectada.

El dirigente sindical llamó a mantenerse alerta y a confirmar por otra vía cualquier solicitud de dinero antes de realizar depósitos o transferencias.