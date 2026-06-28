Pide Héctor Rey Pride frenar discriminación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Héctor Ezequiel Garivay Salazar, coronado como Rey de la Marcha Pride 2026 en Múzquiz, hizo un llamado a la sociedad para poner fin a la discriminación, la desigualdad y los prejuicios hacia las personas de la comunidad LGBTQ+.

Originario de Monclova, Coahuila y con residencia en Múzquiz, el joven expresó su satisfacción por haber sido elegido como Rey Pride, reconocimiento que, dijo, nunca imaginó recibir pese a formar parte de la comunidad durante toda su vida.

Señaló que, aunque no integra el comité organizador, participa activamente en las actividades del movimiento como instructor de zumba, colaborando en cada edición del evento.

¿Qué simboliza la mariposa develada?

Respecto a la mariposa develada durante la celebración, explicó que para él, representa la transformación, la libertad y la valentía para vivir sin miedo. "La vida solamente es una y hay que ser felices", expresó.

Garivay Salazar reconoció que aún persisten actos de discriminación; sin embargo, afirmó que la comunidad LGBTQ+ continúa trabajando para lograr una sociedad más incluyente. Agregó que cuenta con el respaldo de su familia, amistades y de las alumnas que participan en sus clases.

Actividades de inclusión en Múzquiz

Finalmente, destacó en la activación de zumba donde atiende a alrededor de 50 alumnas, a ellas las motiva a seguir adelante y, reiteró que, su principal deseo es que todas las personas puedan vivir con libertad, respeto e igualdad.