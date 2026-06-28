Llama Reina Pride a vencer prejuicios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Yessica Yajaira Cárdenas Ibarra, de 24 años de edad y coronada como Reina de la Marcha Pride 2026 en el municipio de Múzquiz, agradeció el respaldo de las personas que votaron por ella y llamó a construir una sociedad libre de discriminación y prejuicios.

La joven señaló que no esperaba obtener el nombramiento, ya que compitió junto con otras participantes, por lo que reconoció sentirse emocionada y nerviosa al conocer el resultado de la elección.

Indicó que durante la ceremonia estuvo acompañada por su familia, integrada por su esposa y su suegra, quienes le brindaron su apoyo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Yessica Yajaira exhortó a las personas a no tener miedo de demostrar quiénes son. Afirmó que cada ser humano debe luchar por sus sueños, vivir con valentía y buscar su felicidad sin temor a ser juzgados.

Asimismo, expresó "querer es poder" y aseguró que cualquier meta puede alcanzarse con esfuerzo y perseverancia. Al mismo tiempo, reiteró su llamado para que cesen los actos de discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTQ+.

La Reina Pride 2026 comentó que anteriormente trabajó en una tienda de conveniencia y afirmó que continuará esforzándose por construir un mejor entorno para ella y para quienes forman parte de su familia y la comunidad LGBTQ+, promoviendo siempre el respeto, la igualdad y la inclusión.