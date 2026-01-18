Niega Sheinbaum sobrevuelos de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Estados Unidos emitió una alerta aérea por maniobras militares en el espacio aéreo internacional cercano a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en territorio nacional no hay nada. La Mandataria fue interrogada sobre el tema a su llegada al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel Allende, Guanajuato, para reunirse con campesinos del municipio. "¿Qué maniobras está haciendo Estados aquí Presidenta?", se le preguntó. "Ya en la mañanera... ", respondió. "Solamente saber si está enterada de las maniobras que hace", se le insistió. "Nada, no hay nada... emitió la SICT un comunicado", dijo. "Pero no informó qué maniobras está haciendo Estados Unidos...", se le planteó. "En territorio nacional, nada", aseguró.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum

La advertencia del Gobierno estadounidense fue difundida en sistemas oficiales de notificación aeronáutica para alertar a operadores civiles sobre posibles restricciones, ejercicios militares o movimientos inusuales que afecten rutas aéreas.

Contexto de la alerta aérea

La mandataria fue cuestionada sobre el tema a su llegada al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde sostuvo un encuentro con campesinos de la región.