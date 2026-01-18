SNTE exige regreso a la doble plaza para mejorar ingresos de docentes

El senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, informó que una de las demandas del magisterio nacional es regresar a la posibilidad de contar con doble plaza, al considerar que las actuales reglas de compatibilidad laboral limitan los ingresos de los docentes.

¿Qué propone Alfonso Cepeda para los maestros?

Explicó que, bajo la normatividad vigente, los maestros no pueden exceder las 42 horas de trabajo, aun cuando estas se distribuyan en distintos centros educativos, lo que impide que puedan acceder a una doble plaza, pese a contar con la carga laboral equivalente a un tiempo completo o más.

Detalló que existen casos en los que un docente suma horas en varias escuelas, lo que genera la percepción de que tiene múltiples plazas, cuando en realidad solo integra fracciones de jornada sin los beneficios económicos ni laborales que implicaría una plaza adicional formal.

Impacto de las restricciones en Coahuila

Cepeda Salas señaló que esta situación afecta incluso a maestros que desempeñan funciones directivas, quienes actualmente solo pueden complementar su jornada con un número limitado de horas en otro nivel educativo, cuando anteriormente era posible ampliar esa carga laboral.

Indicó que, aunque en algunas entidades del país aún existe mayor flexibilidad, en Coahuila se ha restringido de manera importante esta posibilidad, lo que ha reducido las opciones del magisterio para mejorar sus percepciones salariales.

Finalmente, el dirigente nacional del SNTE subrayó que el regreso a la doble plaza forma parte del pliego nacional de demandas, al considerar que permitir una mayor compatibilidad laboral contribuiría a mejorar las condiciones económicas de las y los maestros.