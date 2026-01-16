Aficionados del futbol buscan vestir al Niño Dios de americanista

A poco más de dos semanas de la celebración del Día de la Candelaria, ciudadanos de Monclova han comenzado la búsqueda de vestimenta para el Niño Dios, con el fin de cumplir con la tradicional 'levantada', una costumbre que se mantiene vigente entre las familias.

Búsqueda de vestimenta para el Niño Dios

Luz Elena Chapa Recendiz, comerciante del centro de Monclova con 35 años de experiencia, dio a conocer que año con año la tradición se hace presente, prueba de ello es la afluencia constante de familias que acuden desde estas fechas y hasta febrero en busca del traje ideal para su Niño Dios.

Indicó que entre las vestimentas más solicitadas se encuentran las de San Judas Tadeo, el Santo Niño de Atocha, atuendos con los colores representativos de la Virgen de Guadalupe, así como de San Juan de los Lagos, reflejando la devoción religiosa que persiste entre la comunidad.

Tendencias en la vestimenta del Niño Dios

Sin embargo, destacó que también se ha registrado una tendencia particular: aficionados del Club América buscan vestir a su Niño Dios, convirtiéndolo en un verdadero 'Águila', combinando la fe con la pasión futbolera.

Esta mezcla de tradiciones demuestra cómo las costumbres se adaptan a los gustos actuales, manteniendo viva una de las celebraciones religiosas más arraigadas en los hogares mexicanos, aunque la vestimenta americanista no exista en establecimientos de la Zona Centro.