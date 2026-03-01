Exhorta alcaldesa a denunciar incendios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar ante las instancias competentes cualquier conducta anómala que tenga que ver con incendios provocados que se han registrado en distintos puntos de la cabecera municipal.

Reconoció el esfuerzo de bomberos y brigadistas que, con gran compromiso, realizan lo humanamente posible para sofocar las llamas, pero subrayó que se trata de hechos ilícitos que ponen en riesgo tanto al ecosistema como a la población.

La edil destacó que los siniestros se han presentado principalmente a los costados de las carreteras y en las orillas de la zona urbana, lo que genera un daño considerable al entorno natural.

"Pido a toda la ciudadanía que nos apoyen, ya que se está cometiendo un gran daño al ecosistema", expresó, al tiempo que reiteró la importancia de la colaboración comunitaria para frenar estas prácticas".

Acciones de la autoridad

En su mensaje, Jiménez Gutiérrez insistió en la necesidad de realizar reportes ante las autoridades competentes, incluso de manera anónima, para evitar que continúe la afectación ambiental.

"Hacemos un llamado para que nos ayuden y no dañar más nuestro entorno", señaló, enfatizando que la denuncia ciudadana es clave para identificar a los responsables.

La alcaldesa precisó que se cuenta con el respaldo de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajan intensamente en cada emergencia.

Sin embargo, advirtió que también se debe proteger la vida de los combatientes del fuego, pues enfrentan riesgos significativos al atender los siniestros en condiciones adversas, prueba de ello el siniestro que consumió una unidad de Rescate Múzquiz que tiene a su cargo Armando López Guerrero.

Sanciones a infractores

Finalmente, Jiménez Gutiérrez anunció que se aplicarán sanciones considerables a quienes sean detectados provocando incendios en el municipio.

Con ello, reiteró el compromiso de su administración de salvaguardar el medio ambiente y garantizar la seguridad de la comunidad frente a estas conductas ilícitas.