Madre denuncia violencia estudiantil en primaria de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Una madre de familia denunció públicamente que su hijo, alumno de segundo grado de la primaria Margarita Maza de Juárez, turno matutino, fue golpeado por al menos ocho estudiantes de sexto grado, situación que ha generado indignación entre padres de la comunidad escolar.

La señora Esteicy Saucedo relató que al recoger a su hijo el menor rompió en llanto y le contó que un grupo de niños lo sujetó de los brazos mientras otros lo golpeaban en el rostro y el estómago. Posteriormente, aseguró, le arrojaron piedras que le impactaron en la espalda.

"Mi niño no quiere regresar a la escuela porque tiene mucho miedo y está muy triste. No es justo lo que está pasando", expresó la madre a través de redes sociales, donde expuso el caso y pidió apoyo para que se atienda la situación.

Según Saucedo, no es la primera vez que ocurren agresiones dentro del plantel. Dijo que anteriormente su hijo también había sido víctima de ahorcamiento por parte de otros compañeros y que, pese a informar a las autoridades, no se han tomado medidas.

Apuntó que, al acudir con la maestra y el director del plantel, identificado como Felipe, no recibió una respuesta concreta: "Solo me dijo que mandara a mi niño a la escuela, que él se iba a encargar, pero no me dio solución ni apoyo".

La madre destacó que varios niños y padres fueron testigos de la agresión y le enviaron mensajes para respaldar la denuncia. "Ya somos muchas mamás que tenemos quejas y no pienso callarme ni quedarme de brazos cruzados, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Hoy pasó con mi hijo, mañana puede ser cualquier otro niño", agregó.

Padres de familia señalaron que han existido múltiples quejas contra el plantel por supuesta omisión en casos de violencia escolar, por lo que exigen la intervención de las autoridades educativas para garantizar la seguridad de los estudiantes.