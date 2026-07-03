Deyanira Terrazas aclara que solo 10 alumnos no asistirán a graduación en Monclova

La dirección del CONALEP Monclova desmintió que 80 alumnos quedarán fuera de la ceremonia de graduación y precisó que serán alrededor de 10 estudiantes quienes no participarán en el acto protocolario debido a inasistencias, problemas de disciplina, acumulación de reportes y materias por recursar.

La directora del plantel, Deyanira Terrazas, informó que los alumnos recibirán sus certificados y demás documentación sin restricción, ya que la medida únicamente aplica para la ceremonia de graduación.

Explicó que la institución mantiene desde hace varios años este criterio como parte de una estrategia para fomentar la asistencia, la disciplina y el compromiso académico entre los estudiantes. "No son 80 jóvenes como lo comentan; son alrededor de 10 jóvenes que tienen muchos reportes, materias reprobadas, inasistencias y situaciones que no podemos pasar por alto, porque tampoco podemos fortalecer conductas negativas", señaló.

Terrazas indicó que uno de los principales factores que provoca la reprobación y el rezago escolar es el ausentismo, por lo que durante todo el semestre el personal docente y directivo mantiene comunicación constante con los alumnos y sus familias para prevenir que abandonen sus estudios.

Añadió que, incluso, la institución ha implementado diversas estrategias para recuperar estudiantes, entre ellas visitas domiciliarias, reuniones con padres de familia y acompañamiento académico.

La directora sostuvo que permitir que alumnos con reiteradas faltas de asistencia o problemas disciplinarios participen en la ceremonia representaría una falta de respeto hacia quienes cumplieron con todas sus responsabilidades escolares. "Los documentos ahí están y se les entregarán. Lo que no podrán hacer es participar en el protocolo de graduación, porque esa ceremonia también representa el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso", expresó.

Precisó que el plantel graduará aproximadamente a 421 alumnos el próximo 12 de agosto, a las 10:00 horas, en el Teatro de la Ciudad. Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para acercarse directamente a la institución en caso de tener alguna inconformidad, en lugar de recurrir a denuncias anónimas en redes sociales. "La puerta de la dirección siempre ha estado abierta. Queremos trabajar en equipo con los padres de familia para que los jóvenes concluyan sus estudios y tengan mejores oportunidades, ya sea en una empresa o en una universidad", afirmó.

Finalmente, reiteró que el objetivo de la medida no es negar el derecho de los estudiantes a recibir su documentación oficial, sino reforzar valores como la responsabilidad, la disciplina y el compromiso, competencias que, dijo, serán fundamentales en su vida profesional y académica.