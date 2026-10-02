Madre soltera busca apoyo legal para manutención

Sacar adelante a dos hijos sola "es difícil, pero no imposible". Con esa premisa, Monserrat ha cubierto durante una década los gastos de alimentación, vestido, calzado y salud de sus dos hijos de 12 y 13 años, ante la ausencia total de su exmarido, Manuel Alejandro Valdemar Villastrigo García, y el rechazo de apoyo en diversas instancias legales.

Tras separarse hace 10 años, el padre de los menores dejó de cumplir con la manutención, manteniéndose desempleado. Aunque en momentos de urgencia cuenta con un apoyo parcial de los abuelos paternos, Monserrat asumió la carga económica completa durante la infancia de los niños, un esfuerzo que hoy se complica ante el incremento de gastos en la etapa de secundaria.

Para exigir la pensión alimenticia que corresponde por ley a sus hijos, Monserrat ha recurrido a múltiples abogados particulares sin obtener resultados. Al intentar acceder a la defensoría pública en el Centro de Justicia (Melo Martínez), le negaron el servicio con el argumento de que el asunto fue iniciado por litigantes privados; en el Centro de Mujeres tampoco halló orientación por falta de competencia en la materia.

Con el consentimiento de sus hijos, a quienes evitó influenciar o hablar mal de su padre durante su infancia para no generar resentimientos, decidió hacer pública su situación con la meta de encontrar asistencia jurídica efectiva antes de que los jóvenes alcancen el nivel universitario.

Ante las críticas en redes sociales hacia las madres solteras, Monserrat enfatizó que la responsabilidad paterna no debe evadirse y que el compromiso materno permanece firme a pesar de la indolencia de la contraparte y de las barreras en el sistema de justicia.