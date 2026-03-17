Maestra es separada del cargo tras humillación a estudiantes de Secundaria General 2

Maestra de la Secundaria General 2 "Emiliano Zapata" es separada del cargo, tras iniciar una investigación en su contra por humillar a estudiantes, hecho que fue evidenciado con un video que circuló en redes sociales, en el que se muestra la conducta de la docente, en un hecho que señalan no es aislado.

A través de redes sociales se difundió un video grabado por parte de un alumno en el que padres de familia denunciaron presuntas conductas inapropiadas por parte de una docente dentro del aula.

En las imágenes se observa a la maestra, identificada como Perla, quien arroja el cuaderno de un alumno al piso y le dice que lo recoja frente a sus compañeros, un hecho que generó gran molestia e indignación.

Trascendió que este hecho no es aislado, ya que la maestra ha mostrado en otras ocasiones este tipo de actitudes.

Acciones de la autoridad

El Director de Servicios Educativos de la región, Abraham Segundo González informó que ante estos hechos se activó el protocolo correspondiente y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, mencionó que mientras la maestra será separada del cargo y suspendida de sus horas clases, en lo que se lleva a cabo la investigación.

Señaló que no se puede adelantar conclusiones, ya que no se puede opinar por lo que se ve en el video, sin conocer el contexto.

"Se está haciendo la investigación; ahorita no está frente al grupo para determinar qué pasó y por qué esta acción, cuándo tengamos respuestas, con gusto daremos a conocer que fue lo que pasó".

Detalles confirmados

Agregó que hasta el momento no existen reportes formales previos en contra de la docente, por lo que será el resultado de la investigación el que determine si hubo alguna falta y las medidas a tomar.