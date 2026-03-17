Gobierno de Monclova lanza apoyos para personas con discapacidad

Con el objetivo de ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad y fortalecer las acciones de inclusión en el municipio, el alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la presentación del Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad, impulsado por el DIF Coahuila, que encabeza Liliana Salinas.

Durante el evento se anunció, entre otras acciones transversales, el otorgamiento de una beca de 10 mil pesos, como parte de los apoyos dirigidos a este sector, así como una estrategia transversal que articula esfuerzos en materia de atención, capacitación y participación social.

El programa contempla acciones como atención médica gratuita, servicios de rehabilitación, unidades de traslado, campañas de sensibilización, capacitación en escuelas, empresas y dependencias, así como actividades que promueven la participación social.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez destacó que esta estrategia integra el trabajo coordinado entre el estado, los municipios y los sistemas DIF, para ampliar el alcance de los apoyos y generar mejores condiciones para las personas con discapacidad.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reiteró el compromiso de Monclova de sumarse a esta agenda: "Nos sumamos a este programa porque creemos en una inclusión que se refleja en acciones concretas. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con más oportunidades", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, los sistemas DIF y la ciudadanía, para fortalecer la inclusión y generar mejores condiciones para las personas con discapacidad en Monclova.