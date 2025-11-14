Maestro de danza de Monclova triunfa en Disney: Daniel Martín Ortiz

El talento monclovense brilló en uno de los escenarios más importantes del mundo del entretenimiento, luego de que el profesor de danza Daniel Martín Ortiz López, docente del Colegio La Salle de Monclova, participara exitosamente en el programa artístico de Disney World.

Invitado por Disney Imagination Campus, el maestro Ortiz López formó parte de las presentaciones realizadas del 5 al 17 de octubre en la ciudad de Orlando, Florida, donde colaboró en los eventos "Princesses vs Villains" del Festival of Fantasy Parade, uno de los desfiles más emblemáticos de los parques Disney.

¿Qué logró el maestro monclovense en Disney?

Durante su participación, el profesor monclovense intervino en destacados números musicales inspirados en producciones clásicas como Tangled (Enredados–Rapunzel), Mary Poppins, Princess & the Frog y Pocahontas, demostrando su habilidad escénica y su formación en danza.

Además, recibió un certificado de reconocimiento por su labor como coreógrafo y bailarín en los programas basados en "Hércules", "Princess and the Frog" y "Encanto", reafirmando su capacidad para integrarse a montajes de alto nivel dentro de la industria del entretenimiento.

¿Cuál fue la reacción del Colegio La Salle?

El Colegio La Salle de Monclova celebró el logro de su docente, destacando su esfuerzo, dedicación y compromiso con la formación artística de sus alumnos.

"Muchas felicidades, profesor. Eres ejemplo de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Eres un orgullo para nuestra comunidad", expresó la institución.

