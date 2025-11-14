Honda visita Múzquiz para analizar proyectos de inversión con Fujikura

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Empresarios japoneses de la reconocida compañía automotriz Honda realizaron una visita estratégica al municipio de Múzquiz con el objetivo de explorar posibles proyectos de inversión a futuro.

¿Qué ocurrió?

Así lo dio a conocer Luis Alfonso Esquivel Elizondo, gerente general de la empresa Fujikura, quien fungió como anfitrión durante el recorrido en esta ciudad.

Esquivel Elizondo destacó que uno de los principales atractivos para los inversionistas extranjeros es la sólida infraestructura educativa que posee la Región Carbonífera. "Es un verdadero orgullo presumirles el gran número de universidades que arropan esta zona, ya que contamos con un semillero de talento capaz de responder a cualquier nuevo proyecto que se avecine", señaló.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

La visita dejó una impresión positiva en los representantes de Honda, quienes se mostraron satisfechos con el potencial de la región. "Nuestros clientes se fueron muy contentos, y eso nos motiva a seguir trabajando desde Fujikura para impulsar el crecimiento económico de Múzquiz por muchos años más", expresó el gerente, adelantando que se vislumbran nuevos proyectos en el horizonte.

La empresa Fujikura establecida en Múzquiz desde 2011, actualmente genera 1,800 empleos directos, consolidándose como una de las principales fuentes de trabajo en el municipio.

Esquivel Elizondo subrayó que la compañía no tiene planes de cerrar operaciones, sino todo lo contrario: ya se están cotizando proyectos con miras al año 2029.

¿Cuáles son las consecuencias de esta visita?

Con esta visita y los planes de expansión en puerta, Múzquiz se posiciona como un punto estratégico para la atracción de inversiones extranjeras, respaldado por su capital humano, infraestructura y compromiso empresarial.