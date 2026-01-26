Afamsa Ecsar cierra operaciones en Saltillo: trabajadores afectados

SALTILLO, COAHUILA.- La empresa Afamsa Ecsar, dedicada a la maquila y corte de lámina en rollos, cerró sus operaciones en la ciudad de Saltillo, lo que generó la presencia de autoridades y trabajadores en el exterior de sus instalaciones durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con información recabada, Afamsa Ecser era proveedora de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que habría congelado las cuentas de varios de sus proveedores, situación que impactó directamente en la operación de la maquiladora. Esta medida provocó dificultades financieras que derivaron en el cese de actividades.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la empresa fue vendida y que desde hace aproximadamente dos meses se inició un proceso de liquidación del personal.

Aunque la mayoría de los trabajadores ya fue despedida conforme a la ley, una parte reducida permanecerá laborando bajo una nueva razón social y en un domicilio distinto, como parte de la transición hacia la nueva empresa que asumirá las operaciones.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de Afamsa Ecser ni de AHMSA; sin embargo, se informó quelos trabajadores están a la espera de definiciones por parte de los nuevos propietarios para conocer su situación laboral.