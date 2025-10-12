Saltillo galardonado por su labor en inclusión de personas con discapacidad

Saltillo, Coahuila - La ciudad de Saltillo ha sido distinguida con la "Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025", un importante reconocimiento a sus sólidos programas y políticas públicas dirigidas a salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibieron el galardón durante la transmisión nacional en vivo del Teletón, conducida por Danielle Dithurbide.

Compromiso Municipal e Impacto Ciudadano

El edil Díaz González expresó su gratitud a la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y a Fundación Teletón, destacando que esta medalla es un compromiso para intensificar los esfuerzos inclusivos en el municipio.

"Aceptamos esta medalla a nombre de todos los saltillenses que contribuyen a hacer una diferencia. Este reconocimiento nos motiva a seguir adelante para que Saltillo sea un referente de inclusión para las personas con discapacidad," declaró el alcalde.

Un programa clave resaltado fue "Ponte las Pilas", enfocado en potenciar las habilidades de las personas con discapacidad para su efectiva incorporación al ámbito laboral. El alcalde también hizo hincapié en que el galardón reconoce tanto la gestión municipal como la activa participación de la ciudadanía en estas iniciativas. La presidenta honoraria del DIF enfatizó la visión general: "A través de las Rutas con Amor, Brigadas de Salud, Visión con Amor, la entrega de apoyos ortopédicos y auditivos, y actividades en diversos centros, buscamos asegurar que cada persona, sin importar su condición o circunstancia, pueda ejercer plenamente sus derechos."

Contribución al CRIT

Demostrando la solidaridad de la comunidad, la Doctora Catalina González, madre del alcalde, y Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, entregaron un donativo de $800,000 pesos al CRIT Saltillo durante el evento.

Catalina González afirmó que el donativo se entrega "a nombre de todos los saltillenses, como muestra de nuestro firme compromiso y solidaridad. Gracias por la labor que transforma vidas". Por su parte, Higinio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, agradeció el apoyo constante de las autoridades municipales y estatales a los niños atendidos por el centro.