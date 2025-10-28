Manifestación de fe en honor a San Judas Tadeo conmueve a Monclova

Monclova, Coahuila.— La Capilla de San Judas Tadeo, ubicada en la zona centro de Monclova, fue hoy el epicentro de una arrolladora manifestación de fe. Desde el amanecer, cientos de devotos se congregaron para celebrar el día del apóstol, reafirmando la profunda devoción que existe por el "santo de las causas difíciles y desesperadas".

La jornada festiva dio inicio puntualmente a las 7:00 de la mañana con las tradicionales Mañanitas, entonadas con fervor por los asistentes. Posteriormente, se celebró la primera Santa Misa que marcó el inicio de las actividades litúrgicas de este 28 de octubre.

El flujo de creyentes fue constante durante todo el día, con familias y peregrinos que llegaron portando imágenes, veladoras y flores, muchos de ellos cumpliendo promesas tras haber recibido algún favor o milagro.

El momento cúspide de la celebración se vivió a las 6:00 p.m. con la Misa Solemne, la cual reunió a una multitud de fieles que abarrotaron el templo y sus alrededores, transformando el corazón de Monclova en un espacio de oración y gratitud.

Al concluir los actos litúrgicos, el ambiente de solemnidad dio paso a la fiesta comunitaria con la tradicional kermés. Entre puestos de antojitos, música y convivencia familiar, los monclovenses cerraron con alegría el día de su santo, demostrando que la fe y la tradición se mantienen más vivas que nunca.