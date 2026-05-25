Accidente en carretera estatal 20: camión Isuzu vuelca en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La volcadura de una unidad de carga ligera sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta a Palaú con San Juan de Sabinas, generó la movilización de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, al lugar acudieron elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública y de la Policía Civil de Coahuila, quienes atendieron el incidente tras recibir la notificación de automovilistas que circulaban por la zona.

El conductor fue identificado como José Felipe N, quien viajaba acompañado de José Eduardo N, ambos residentes del municipio de Múzquiz. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó con lesiones, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

La unidad siniestrada corresponde a un camión Isuzu modelo 2017, color blanco y placas EU-8201-D, el cual transportaba hielo al momento del percance.

Las autoridades mantuvieron bajo resguardo el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes, procediendo posteriormente a retirar el vehículo de la vía, con el objetivo de restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por dicho tramo carretero.