Coahuila: Nueva ley para fortalecer la atención al maltrato animal

El Gobierno del Estado busca fortalecer la regulación de los refugios y centros que reciben animales en situación de calle, además de aumentar la capacidad de la Fiscalía para investigar los casos de maltrato animal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se trabaja con la Fiscalía General del Estado y el Congreso local en una nueva ley que permita dar una mayor profundidad a las investigaciones y evitar que estos delitos sean atendidos de manera secundaria ante otros casos de alto impacto.

"Se ocupa fortalecer el área y que cada área le dedique el tiempo que se requiere a los temas que han sido asignados", señaló.

La propuesta no contempla una Fiscalía exclusiva para casos de maltrato animal, sino fortalecer el área que ya atiende estos expedientes con mayor personal y capacidad de investigación.

"Muchas veces esta área está investigando un homicidio y al mismo tiempo investiga un tema de maltrato animal, por lo que lo óptimo es tener mayor fuerza, más personal, entre otras cosas".

Reconoció que la regulación de los centros que reciben y resguardan perros corresponde, en muchos casos, a los municipios; sin embargo, consideró que las experiencias de ciudades como Ramos Arizpe y Saltillo pueden servir para establecer mejores mecanismos en otras partes del estado.

El Mandatario señaló que el maltrato animal ya está tipificado como delito en Coahuila y que la nueva legislación será trabajada de manera conjunta con la Fiscalía y el Congreso del Estado.

La propuesta también contempla fortalecer dentro de la Secretaría de Medio Ambiente el área de atención a los animales.