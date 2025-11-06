Voluntarios rescatan a mujer desorientada en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Voluntarios de Reacción Inmediata Múzquiz brindaron auxilio a una mujer que fue localizada deambulando sobre la carretera estatal 53, en el tramo que conecta Múzquiz con Boquillas del Carmen.

La intervención se realizó de manera oportuna, evitando posibles riesgos para la integridad de la ciudadana y de los automovilistas que transitaban por la zona.

La mujer, que se encontraba visiblemente desorientada al momento de ser interceptada, no proporcionó su nombre ni detalles personales, mencionó únicamente ser originaria del barrio El Bajío, lo que permitió a los rescatistas iniciar un protocolo de resguardo y localización de sus familiares.

Luis Gálvez, presidente de la Fundación de Apoyo en el Pueblo Mágico de Múzquiz, destacó la rápida actuación de los voluntarios y la importancia de mantener activos los mecanismos de atención ciudadana.

Actualmente, la mujer se encuentra bajo resguardo en las instalaciones de Protección Civil, donde recibe atención y acompañamiento mientras se logra contactar a sus familiares.

Las autoridades locales han hecho un llamado público para que cualquier persona que la reconozca o tenga información sobre su identidad se acerque a dichas instalaciones.

Este tipo de acciones reflejan el compromiso de los cuerpos de voluntarios con la seguridad y el bienestar de la comunidad, especialmente en situaciones que involucran a personas vulnerables.

La coordinación entre Protección Civil y organizaciones como Reacción Inmediata Múzquiz ha sido clave para atender emergencias de manera eficiente.

La Fundación de Apoyo en Múzquiz reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y brindar asistencia en casos similares.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier situación que requiera intervención, fortaleciendo así la red de solidaridad que caracteriza al Pueblo Mágico de Múzquiz.