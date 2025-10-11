Detienen a hombre por vandalizar camión del programa "Aquí Vamos Gratis" en Saltillo

Saltillo, Coahuila. – Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre acusado de dañar una unidad del programa de transporte gratuito "Aquí Vamos Gratis", luego de ser sorprendido mientras rayaba uno de los vidrios del camión.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores, donde el operador de la unidad S-17 detectó al sujeto realizando actos vandálicos y activó la alerta a las corporaciones policiales.

Minutos después, oficiales de la Policía Municipal arribaron al sitio y realizaron la detención de Juan Luis "N", de 23 años, habitante de la colonia Zaragoza, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que todas las unidades del servicio "Aquí Vamos Gratis" cuentan con sistema de videovigilancia, lo que permite fortalecer la seguridad y el control de los recorridos.

Además, se indicó que la Comisaría de Seguridad mantiene comunicación constante con los usuarios a través del Agrupamiento de Transporte y otras áreas especializadas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar un servicio seguro.

El detenido enfrentará denuncias por parte del Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS) y de la empresa operadora del servicio, debido a los daños ocasionados a la unidad.