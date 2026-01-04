María Esther Sotelo garantiza continuidad en regularización de autos chocolate

Los procesos de regularización de vehículos de procedencia extranjera que fueron iniciados antes del 31 de diciembre, fecha en que fue abrogado el decreto federal, continuarán hasta concluirse, pese a los cambios que se alistan en las reglas de operación.

La cancelación del decreto de regularización de autos chocolate generó inquietud entre los propietarios de dichas unidades, sobre todo aquellos quienes iniciaron el trámite y no lo concluyeron.

María Esther Sotelo, coordinadora de Onappafa Identifik-T, mencionó que fueron cientos de unidades que se quedaron dentro del procedimiento, sin embargo descartó que vayan a haber afectaciones para quienes iniciaron el trámite con al esquema anterior.

"Que no se preocupen todos los que quedaron pendientes con las reglas anteriores, se les va a dar continuidad con el mismo costo y las mismas condiciones, por lo que no deben de preocuparse".

La dirigente subrayó que existe una obligación por parte de la autoridad para concluir los trámites en curso, ya que los propietarios cuentan con un documento legal que acredita el pago correspondiente ante la Secretaría de Hacienda.

"Las personas que ya iniciaron su proceso se van a continuar hasta regularizar su unidad, porque es responsabilidad del Gobierno (Federal) darle continuidad y terminar el trámite, porque la gente ya hizo un pago y tiene un comprobante".

Añadió que la abrogación del decreto no puede aplicarse de manera retroactiva, por lo que los expedientes abiertos antes del 31 de diciembre del 2025, deberán respetarse hasta su conclusión.

Señaló que aún tienen la confianza de la promulgación de un nuevo decreto, con nuevas reglas, y quienes inicien un proceso a partir de que se publique dicho decreto, será bajo los nuevos lineamientos.