AMPI Monclova presenta nueva mesa directiva para 2026

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monclova presentó a la mesa directiva que entrará en enero del 2026, encabezada por María Eugenia González Aguilar, quien señaló que el principal compromiso es fortalecer la profesionalización del sector y ampliar el número de agentes certificados.

Durante el día de ayer se llevó a cabo la reunión que tuvo como propósito informar a los socios quiénes conformarán la nueva mesa directiva y avanzar en la preparación del plan de trabajo que implementarán durante el 2026.

María Eugenia González Aguilar mencionó que uno de los principales retos será sumar a un mayor número de agentes a la formalidad, porque se sigue registrando un alto número de personas que no cuentan con certificación. "Hay demasiada gente por fuera, de 500 personas que solicitan un crédito, solo unas 30 están certificadas o trabajan con alguien que sí lo está, por lo que se hace un llamado a la sociedad para que acuda con profesionales, y a los "co", para que se capaciten y se unan al gremio", señaló.

La próxima presidenta adelantó que retomarán el proyecto de la Ley Inmobiliaria, cuyo desarrollo inició el abogado Felipe González, a quien incorporará nuevamente en el área jurídica de AMPI para avanzar en el proceso.

Explicó que la iniciativa busca ordenar la actividad, garantizar el cumplimiento fiscal, establecer mecanismos claros ante sanciones y reforzar la supervisión relacionada con prevención de lavado de dinero.

Comentó que otro de los objetivos será incrementar el número de integrantes del gremio, por lo que invitó a la población, a que se capaciten, formen parte de AMPI y conozcan cómo funciona el mercado.

Indicó que a cuatro años de su creación, AMPI Monclova se ha posicionado como una de las asociaciones inmobiliarias de mayor crecimiento en el norte del país, y buscan seguir con este crecimiento.