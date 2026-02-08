CTM Frontera busca incrementos salariales responsables en 2023

Con el inicio del año, los sindicatos comenzaron con el proceso de revisión salarial con las empresas, en un escenario económico que obliga a actuar con cautela con el objetivo de no afectar las fuentes de empleo.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, señaló que ya iniciaron revisiones en algunas empresas, donde dijo que no existe un porcentaje único o previamente definido para los incrementos salariales, ya que cada negociación depende de la situación financiera y operativa de cada empresa. "Cada empresa tiene su naturaleza, su perfil comercial y su propio contexto, por lo que no se puede aplicar el mismo criterio en todas".

Señaló que ante la complicada situación que atraviesa el sector productivo, las revisiones salariales deben darse con responsabilidad, privilegiando la conservación de las fuentes de empleo sobre incrementos que puedan poner en riesgo la estabilidad laboral. "Como organización sindical tenemos que buscar incrementos salariales que mejoren el salario, tabulador y prestaciones, pero sobre todo que nos permitan conservar la fuente de empleo, que debe ser la prioridad".

Añadió que en las mesas de negociación se analizan distintos escenarios, desde incrementos más altos con reducción de personal, hasta aumentos razonables que permitan mantener las plantillas laborales completas. "No podemos definir una política general de incrementos salariales, cada empresa debe de revisar su tabulador de acuerdo a su negocio, sus ventas y su situación económica actual y con base a eso se establece el aumento".

El representante de la CTM Frontera hizo un llamado tanto a líderes sindicales como a las empresas a mantener un diálogo serio y responsable durante las revisiones contractuales para llegar a un acuerdo. "Será un estira y afloja, pero con responsabilidad, entendimiento mutuo y poniendo en primer lugar la conservación de la fuente de empleo", indicó.